أردوغان: سنواصل تأمين حدودنا الجنوبية بعمق 30 كلم داخل سوريا

نقل تلفزيون (تي آر تي)، اليوم الخميس، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القول إن بلاده ستواصل عملها حتى تأمين حدودها الجنوبية بعمق 30 كيلومترا.

وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة أمام حشد كبير من الجماهير بثها تلفزيون (تي آر تي) التركي، قال فيها إن القوات التركية "تقوم بعملها بكل شجاعة للدفاع عن البلاد".

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وأضاف "سنواصل حربنا ضد التنظيمات الإرهابية في كل مكان... سنستمر في عملياتنا العسكرية... يمكننا أن نأتي في أي لحظة وإلى أي مكان... ليس لنا مطامع في ثروات الآخرين، بل هم لهم مطامع كثيرة".

وكانت شبكة رووداو الإعلامية الكردية نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤول محلي القول إن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة زليكان التركية شمال العراق.