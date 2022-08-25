بايدن: قواتنا استهدفت ميليشيات موالية لإيران في سوريا حماية للأميركيين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن القوات الأميركية استهدفت ميليشيات موالية لإيران في سوريا حماية للأميركيين في الداخل والخارج مشيراً إلى استعداد بلاده لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد التهديدات.

وفي وقت لاحق من مساء الخميس سمع دوي انفجارات، قرب القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بدير الزور شرق سوريا.

مادة اعلانية

وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي قد أعلنت في وقت سابق الخميس، مقتل 4 عناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا وتدمير منصات صواريخ تابعة لها.

وقالت القيادة في بيان إن الضربات جاءت رداً على هجمات صاروخية استهدفت، الأربعاء، قوات التحالف الدولي في قاعدتي "كونيكو والقرية الخضراء" في شمال شرقي سوريا.

وأشار البيان إلى تدمير سبع قاذفات صواريخ للفصائل الإيرانية في الهجوم الذي شنته القيادة عبر مروحيات هجومية ومدفعية.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، قوله: "سنرد بشكل مناسب وملائم على الهجمات التي تستهدف جنودنا.. لا يمكن لأي مجموعة أن تهاجم قواتنا دون عقاب. سنتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن شعبنا".

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، إصابة جندي أميركي واحد بجروح طفيفة في هجمات استهدفت مواقع في سوريا.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية، "القوات الأميركية ردّت اليوم على إطلاق صواريخ على موقعين في سوريا، فدمّرت ثلاث سيارات والمعدات التي استخدمت في إطلاق بعض الصواريخ"، مبينة مقتل 2 أو 3 من منفذي الهجوم على قوات الولايات المتحدة في سوريا.

وكان مسؤول أميركي كشف عن إصابات "طفيفة" لعدد غير معروف من أفراد الجيش الأميركي في هجومين صاروخيين منفصلين على منشآت تضم جنوداً أميركيين في سوريا وفقًا لما نقلته NBC الأميركية.

وتعرض الموقعان في القرية الخضراء - في شمال شرقي سوريا - لهجوم صاروخي بعد ظهر الأربعاء وليس من الواضح ما إذا كان أي من الموقعين قد تعرض لأضرار في المباني أو المعدات.