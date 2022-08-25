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غارات إسرائيلية على نقاط بحماة وشحنة أسلحة لحزب الله بطرطوس

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FILE PHOTO: A streak of light is seen in the night sky in the vicinity of the Syrian capital Damascus during what Syrian authorities said was an Israeli air strike, in this handout released by state news agency SANA on February 24, 2020. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE/File Photo
غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية)
سوريا والأسد

غارات إسرائيلية على نقاط بحماة وشحنة أسلحة لحزب الله بطرطوس

المرصد السوري: الغارات الإسرائيلية في حماة استهدفت بطاريات للدفاع الجوي

العربية.نت

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شنت إسرائيل، مساء اليوم الخميس، غارات على ريف حماة الغربي، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن طائرات إسرائيلية استهدفت طريق وادي العيون غرب مصياف ومنطقة البحوث العلمية ومنطقة السويدة جنوب شرق مصياف. وأضاف أن القصف استهدف منطقة جب رملة أيضاً.

كما أفاد المرصد السوري أن الغارات الإسرائيلية في حماة استهدفت بطاريات للدفاع الجوي.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لأهداف معادية في سماء مصياف" بريف حماة.

جندي سوري في ريف حماة (أرشيفية)
جندي سوري في ريف حماة (أرشيفية)

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الهجوم إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مصياف الواقعة جنوب غربي مدينة حماة. كما تحدثت عن إصابة مدنيين اثنين جراء الغارات الإسرائيلية.

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من جهته أكد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" أن الغارات الإسرائيلية في حماة استهدفت مركزاً للبحوث.

هذا وأفيد عن شن إسرائيل غارات أخرى على طرطوس. وأكد مراسلنا أن هذه الغارات "استهدفت شحنة أسلحة معدة لحزب الله".

وأكد وسائل إعلامية سورية "اندلاع حريق كبير في قرية بريف طرطوس نتيجة القصف الإسرائيلي"، مضيفةً أن سيارات الإطفاء تتجه إلى المكان.

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، استهدفت مواقع للجيش السوري والقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، حلفاء النظام السوري.

ونادراً ما تعلق إسرائيل على ضرباتها لسوريا، لكنها تقول إنها لن تسمح لإيران ببسط نفوذها إلى حدود إسرائيل.

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