برصاصات نافذة.. اغتيال قيادي مقرب من حزب الله بريف دمشق

اغتال مسلحون مجهولون قيادياً مقرباً من ميليشيا حزب الله اللبناني في مناطق تعرضت لقصف إسرائيلي بريف دمشق.
في التفاصيل، اغتيل ما يسمى بـ"قائد مركز كتائب البعث المسلحة" في قرية التواني بريف القطيفة بمحافظة ريف دمشق، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.
وتم استهداف القيادي بعدة رصاصات نافذة، أدت إلى مقتله على الفور.
تنتشر في القطيفة
يشار إلى أن ميليشيا حزب الله اللبناني تنتشر في منطقة القطيفة، وقد تعرضت مستودعات تابعة لها لقصف إسرائيلي، بحسب المرصد.
ففي 14 أغسطس الحالي، سقطت صواريخ إسرائيلية في موقع عسكري تابع لقوات النظام في منطقة القطيفة بريف دمشق.
وفي 31 يناير الفائت، تعرضت مواقع تابعة لحزب الله في محيط مدينة القطيفة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي شمال شرقي العاصمة دمشق، إلى قصف إسرائيلي.
وقد سٌمع حينها دوي 5 انفجارات على الأقل في القطيفة، تبعها اندلاع حرائق في مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لميليشيا حزب الله في محيط المدينة.
مئات الضربات
يذكر أن إسرائيل نفذت مئات الضربات على أهداف داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا على مدى السنوات الماضية، غير أنها نادراً ما تعترف أو تكشف تفاصيل هذه العمليات.
لكنها أكدت مراراً أنها لن تقبل بوجود تهديد أمني على حدودها، أو قواعد تابعة لميليشيات موالية لإيران، لاسيما حزب الله اللبناني.
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