فيديو جديد يوثق ضرب أباتشي أميركية.. لميليشيات إيران بسوريا

وثقت لقطات جوية الضربات الأميركية التي استهدفت الخميس الماضي مواقع لميليشيات مدعومة من إيران في شمال سوريا.

فقد أظهرت لقطات من طائرات أباتشي الأميركية هجوم 25 أغسطس/آب على تلك المواقع والذي استهدف مركبات الميليشيات وأنظمة إطلاق الصواريخ، وفق شبكة "بي بي سي" البريطانية.

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وقتل الهجوم 4 من مقاتلي المليشيات في هذه الضربات التي جاءت رداً على هجمات صاروخية على قاعدتين أميركيتين في سوريا.

وكانت مناطق الميليشيات الإيرانية قد شهدت في غرب الفرات، استنفارا أمنيا وإعادة تموضع في كل من الميادين وريفها والبوكمال والقورية وضفاف نهر الفرات الغربية، بعد يوم من القصف المتبادل والتصعيد في المنطقة.

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Footage from US Apaches shows the 25 Aug attack on Iran-backed groups positions in Northern syria targeting their vehicles & rocket launch systems. 4 militia fighters were killed in these strikes which were in response to rocket attacks on two US bases in NS. pic.twitter.com/ZV3WfBKFj6 — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) August 29, 2022

ونفذت القوات الأميركية في 25 أغسطس، قصفاً استهدف عربة إطلاق صواريخ كانت تتمركز في محيط ريف دير الزور، كانت تستخدم لقصف القواعد الأميركية ضمن مناطق "قسد"، وجاء الاستهداف بعد 4 ساعات من قصف قاعدة حقل "كونيكو" للغاز.

طائرة مسيرة

يذكر أن طائرة مسيرة كانت شنت في 15 من الشهر الجاري هجوماً على قاعدة التنف، جنوب شرقي البلاد، التي يديرها التحالف الدولي، إلا أنه لم يوقع إصابات وفق ما أفادت رويترز في حينه.

وقبل ذلك أسقطت القوات في قاعدة التنف التي يتمركز فيها التحالف الدولي على حدود سوريا مع العراق والأردن طائرة مسيرة اقتربت من أجوائها، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

بيان من القيادة المركزية الأميركية يحتوي على معلومات إضافية حول الهجمات الصاروخية التي وقعت يوم أمس على موقع اسناد المهمة في "كونيكو" و"القرية الخضراء" في شمال شرق سوريا pic.twitter.com/R6i8um7pM1 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 25, 2022

يشار إلى أن مواقع الميليشيات الإيرانية تتركز عامة، غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تحصل على الإمدادات من العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.

ويقدر عدد من المراقبين وجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور وحدها، وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين.