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إسرائيل تستهدف أسلحة إيرانية في جنوب دمشق ومطار حلب

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من موقع الانفجارات
خاص

إسرائيل تستهدف أسلحة إيرانية في جنوب دمشق ومطار حلب

المرصد السوري لـ "العربية": دوي انفجارات جنوب دمشق ومطار حلب الدولي بضربة صاروخية، أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار

العربية.نت، وكالات

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شن الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، هجوماً استهدف العاصمة السورية دمشق، ومدينة حلب شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري، قوله إنه "في حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم، استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية، أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".

ولاحقا، نقلت الوكالة عن مراسلها قوله إن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في أجواء دمشق وريفها، وتسقط عدداً منها".

يشار إلى أنه في 10 يونيو الماضي استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مطار دمشق الدولي، ما أدى إصابة مواطن، ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق مصدر عسكري سوري.

وخلال الأعوام الماضية شنّ الاحتلال الإسرائيلي مئات الضربات الجوية على سوريا، طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني.

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