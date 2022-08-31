قيادي بحزب الله وجه بتشكيل خلايا لاستهداف قواعد أميركية بدير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن قياديا في حزب الله اللبناني وجّه بتشكيل خلايا لشن هجمات على القواعد الأميركية في ريف دير الزور.

وقال المرصد إن القيادي، المعروف باسم "حاج سجاد"، زار ريف دير الزور واجتمع مع قادة الميليشيات الموالية لإيران وأمرهم بتشكيل خلايا في منطقة شرق الفرات تعمل لصالح الميليشيات الإيرانية "من أجل شن هجمات على القواعد الأميركية واستخدام طائرات درون انتحارية من مسافات قريبة من القواعد المراد استهدافها لضمان عدم رصدها من قبل الدفاعات الأرضية".

مادة اعلانية

وذكر أن قوات التحالف الدولي طلبت من الاستخبارات العاملة معها في سوريا معلومات عن مواقع انتشار الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له "بعد نصب منصات إطلاق صواريخ تابعة للميليشيات الإيرانية والموالية لها، على ضفة نهر الفرات وفي منطقة الميادين وصولا إلى البوكمال عند الحدود السورية-العراقية".

وأجرت قوات "التحالف الدولي" وبمشاركة "قسد"، تدريبات عسكرية، مساء أمس الثلاثاء، بالقرب من قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشرقي، واستخدمت خلالها الذخيرة الحية، وبمشاركة طائرات حربية استهدفت بغارات جوية أهدافاً وهمية على الأرض.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من نصب ميليشيا "فاطميون" الأفغانية منصات صواريخ بالجهة المقابلة للحقل.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن ميليشيا "فاطميون" الأفغانية الموالية لقوات الحرس الثوري الإيراني، نشرت صواريخ في منطقة حويجة صكر في مدينة دير الزور، ووجهتها نحو حقل "كونيكو" للغاز الذي استهدف في 25 أغسطس/آب الجاري.

ووفقا للمصادر فإن الصواريخ التي تم نشرها يقدر طولها بنحو 8 أمتار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد في 22 أغسطس/آب الجاري، تدريبات عسكرية أجرتها قوات "التحالف الدولي" بالتشارك مع "قسد"، استخدمت خلالها الذخيرة الحية، في منطقة الحجيف ومنطقة الجرافات شمال غربي دير الزور، واستخدمت خلال التدريبات قذائف هاون ومدفعية وأهدافاً وهمية.