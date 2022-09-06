لثاني مرة خلال أسبوع.. إسرائيل تقصف مطار حلب

استهدفت صواريخ يرجح أنها إسرائيلية، مواقع عسكرية في مدينة حلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام النظام بأنه سمع دوي انفجارات في سماء حلب شمال سوريا، وأن هجوماً إسرائيلياً استهدف مطار حلب.

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فيما سمع قبل ذلك بقليل دوي انفجارات أيضاً في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

4 صواريخ

يشار إلى أن هذه المرة الثانية خلال أقل من أسبوع تستهدف تل أبيب مطار حلب.

ففي 31 أغسطس الفائت، استهدفت 4 صواريخ إسرائيلية حرم مطار حلب الدولي ومستودعات في محيطه، مما أدى إلى اندلاع النيران وانفجارات يرجح أنها لشحنة صواريخ إيرانية، بحسب المرصد.

وبعدها، استهدفت تل أبيب مواقع عسكرية يتواجد فيها عناصر لميليشيا حزب الله اللبناني في ريف دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

فيما أوضح المرصد أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تمكنت من إسقاط صاروخ واحد قبل وصوله إلى هدفه.

"بين الأكثر عنفاً"

يذكر أنه في 25 أغسطس الفائت، أسفرت سلسلة ضربات إسرائيلية هي "بين الأكثر عنفاً" على مواقع لميليشيات إيرانية، عن سقوط ضحايا في محيط مدينتي حماة وطرطوس (وسط وغرب)، وفق المرصد.

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنت تل أبيب مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية، طالت مواقع لقوات النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، غير أنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.