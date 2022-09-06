كبلوهن بالحديد.. فيديو لا يوصف لتعذيب سيدات بمخيم الهول

في إطار العملية الثانية التي أطلقتها القوات الكردية الأسبوع الماضي، بهدف اعتقال العقول المدبرة لتنظيم داعش الإرهابي في مخيم الهول شمال شرق سوريا، نشرت "قسد" مقطع فيديو أظهر تحرير 4 سيدات كنّ مكبّلات بسلاسل حديدية وعليهن آثار تعذيب وحشي تعرضن له داخل إحدى الخيم.

في التفاصيل، نشرت وحدات حماية المرأة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، الاثنين، فيديو يوضح العملية التي نفّذتها بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي التابع لها في المنطقة.

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وأكدت التقارير تعرّض السيدات لتعذيب عنيف، معلنة بدء التحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة وضبط الفاعلين.

عقول داعش المدبرة

جاء ذلك تزامناً مع حملة أمنية أطلقتها القوات الكردية لاعتقال العقول المدبرة لداعش في هذا المخيم والذين يقومون بعمليات إرهابية، بالإضافة إلى أخذ البصمات والحصول على الإحصائية الجديدة للقاطنين هناك.

يذكر أن القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، كانت أوقفت عشرات الأشخاص على صلة بتنظيم داعش في مخيّم الهول للاجئين.

ويقع هذا المخيم، الخاضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يعدّ الأكراد عمودها الفقري، على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود العراقية.

"القنبلة الموقوتة"

إلى ذلك، تضم "القنبلة الموقوتة" كما يعرف، 56 ألف شخص، من بينهم 10 آلاف أجنبي، بحسب معطيات الأمم المتحدة، هم بغالبيتهم أقرباء لعناصر من تنظيم داعش ونازحون سوريون ولاجئون عراقيون.

ومنذ العام 2014، سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل أن تتم هزيمته في العامين 2017 و2019 تباعاً.

في حين وصفت وحدات حماية الشعب الكردية في بيان، مخيم الهول بأنه بيئة تتخفّى فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها للقيام بعملياتها.