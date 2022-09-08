.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بينهم 6 نساء و3 أطفال.. قتلى بانهيار مبنى في حلب

  • الخط
انهيار مبنى في حلب

بينهم 6 نساء و3 أطفال.. قتلى بانهيار مبنى في حلب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت سلطات النظام السوري أنّ عشرة أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم الأربعاء في انهيار مبنى بمدينة حلب في شمال البلاد.

طالبان: نعاني من العزلة لكننا قادرون على ممارسة التجارة دولياً العرب والعالم طالبان: نعاني من العزلة لكننا قادرون على ممارسة التجارة دولياً

وقالت وكالة أنباء النظام إنّ "عدد الوفيات جراء انهيار بناء مخالف بحي الفردوس في حلب ارتفع إلى عشرة بعد انتشال جثث ستّ نساء و3 أطفال ورجل، بينما تم انقاذ طفل وامرأة من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المشفى لتلقّي العلاج".

منزل من 5 طوابق

بدوره، قال قائد الشرطة اللواء ديب ديب إنّ "البناء مؤلّف من خمسة طوابق وانهار بالكامل" مشيراً إلى أنّ "فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب بدأوا بإجلاء السكّان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض".

وبحسب رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي فإنّ "سبب انهيار البناء عدم وجود أسس هندسية"، مؤكّداً أنّه "مبنى ضمن منطقة مخالفات تعرّضت للدمار" خلال المعارك التي شهدتها المنطقة أثناء الحرب بين قوات النظام وفصائل معارضة له.

تعرض لقصف بالبراميل المتفجرة

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ "الحيّ تعرّض لقصف سابق بالبراميل المتفجّرة والصواريخ" خلال الحرب.

وأسفر النزاع في سوريا منذ بدئه في 2011 عن مقتل حوالى نصف مليون شخص وتهجير ملايين آخرين داخل سوريا وخارجها، وتدمير البنى التحتية في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية
اكتشف المزيد