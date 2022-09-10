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قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 90 مواطناً بتهمة "العمالة لتركيا"

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قوات "قسد" - أرشيفية
تركيا

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 90 مواطناً بتهمة "العمالة لتركيا"

مواطنون يتهمونها بانتزاع اعترافات الموقوفين تحت التعذيب

دبي - العربية.نت

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اعتقلت 90 مواطنا في مناطق الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا وريف حلب الشمالي بتهمة "العمالة لتركيا".

ونقل المرصد عن مصادر القول إن من بين المعتقلين إداريين في المجالس المدنية تم توقيفهم بتهمة "التعامل" مع القوات التركية وفصيل مسلح وإعطاء إحداثيات عن مواقع كردية، على خلفية هجمات تركية في شهري يوليو /تموز وأغسطس/ آب الماضيين.

وقال المرصد إن ذوي المعتقلين اتهموا استخبارات (قسد) بانتزاع اعترافات من أبنائهم "تحت التعذيب".

قوات تركية في سوريا
قوات تركية في سوريا

وأشار المرصد السوري، في 5 أيلول/سبتمبر، إلى أن السلطات ضمن مناطق "الإدارة الذاتية" وريف حلب اعتقلت 36 شخصا، بتهمة التجسس والتعامل مع السلطات التركية وإعطاء إحداثيات للمواقع ضمن مناطق "قسد" وريف حلب، أثناء التصعيد البري التركي وبالطائرات المسيرة خلال تموز وآب الفائتين.

ووفقا للمصادر فإن المعتقلين جرى توقيفهم في أوقات مختلفة ضمن مناطق "الإدارة الذاتية" وحلب، بتهمة التخابر مع تركيا، وجرى سجنهم في سجون الأمن العام بريف حلب وسجون "قسد" في الرقة والحسكة ودير الزور.

وأشار المرصد السوري، في 4 أيلول/سبتمبر، إلى أن شابا من مهجري عفرين توفي بعد ساعات من نقله من سجن الأمن الداخلي في الشيخ مقصود إلى مستشفى في مدينة حلب، حيث كان معتقلا نحو 15 يوما لدى الأمن الداخلي، بتهمة التخابر مع تركيا.

وأبلغت مصادر محلية وأهلية المرصد السوري، أن آثار التعذيب كانت واضحة على أماكن عدة في جسده.

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واتهمت عائلة الشاب بأن ابنهم تعرض للتعذيب، وفق ما أخبرهم الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة، وشاهد آثار التعذيب على صدر الشاب وساقه، وفارق حياته على إثر ذلك.

وينحدر الشاب من قرية الغزاوية في ناحية شيراوا بريف عفرين شمالي غربي حلب، وكان يعمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية في مجال الأرشيف، واعتقل دون تهم واضحة قبل نحو 15 يوماً من داخل محله في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

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