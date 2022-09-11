لاجئون سوريون في تركيا يشكلون قافلة للوصول إلى أوروبا

تعمل مجموعة من اللاجئين السوريين في تركيا على تشكيل قافلة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن منظمون السبت.

ويجري العمل على وضع الخطط لهذه القافلة عبر قناة أنشئت على تلغرام تم إعدادها قبل 6 أيام ويتابعها ما يقرب من 70 ألف شخص.

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أكياس نوم وخيام وسترات نجاة

كما يدعو المنظمون الناس إلى إحضار أكياس نوم وخيام وسترات نجاة ومياه وأطعمة معلبة وأدوات إسعاف أولية. وقال أحد المنظمين وهو لاجئ يبلغ من العمر 46 عاماً طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس: "سنعلن عن ذلك عندما يحين وقت الانطلاق".

كذلك سيتم تقسيم القافلة إلى مجموعات تضم كل واحدة منها 50 شخصاً بقيادة مشرف. وجاء في رسالة نشرها أحد المسؤولين عن هذه القناة على تلغرام: "نحن في تركيا منذ 10 سنوات. نحن محميون.. لكن الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء".

3,7 ملايين

يشار إلى أن هناك 3,7 ملايين لاجئ سوري يعيشون رسمياً في تركيا. وأدت الحرب في سوريا إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص وإجبار حوالى نصف سكان البلاد على ترك منازلهم.

فيما يخشى العديد من اللاجئين السوريين في تركيا أن تتم إعادتهم إلى بلادهم، خاصة بعد التحول الأخير في موقف أنقرة من النظام السوري. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يستعد لإعادة مليون لاجئ سوري على أساس طوعي.

يذكر أنه في فبراير ومارس 2020، توجه عشرات آلاف المهاجرين إلى الحدود البرية بين تركيا واليونان بعد تهديد أردوغان بإبقاء الحدود مع أوروبا مفتوحة.