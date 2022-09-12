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سوريا.. ضحايا بينهم أطفال بانفجار في الحسكة

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صورة متداولة للانفجار على مواقع التواصل
صورة متداولة للانفجار على مواقع التواصل

سوريا.. ضحايا بينهم أطفال بانفجار في الحسكة

دبي - العربية.نت

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استهدف انفجار بدراجة نارية مفخخة مخيم توينة غرب مدينة الحسكة السورية، اليوم الاثنين، وسط أنباء عن سقوط ضحايا بينهم أطفال، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية.

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فيما أفادت مواقع محلية بأن الانفجار في مخيم توينة الذي يقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية غرب الحسكة استهدف نقطة لـ "الهلال الأحمر الكردي"، وسط أنباء أولية عن مقتل 3 أطفال وجرح آخرين.

مخيم يضم الآلاف

يذكر أن مخيم توينة يضم نحو عشرة آلاف نازح، معظمهم من مناطق رأس العين، وأبو راسين وتل تمر.

وأنشئ المخيم أواخر عام 2019، إثر شن القوات التركية وفصائل "الجيش الوطني السوري" عملية عسكرية (نبع السلام) لإبعاد "قوات سوريا الديمقراطية" عن المناطق الحدودية، وانتهت العملية بسيطرة القوات التركية على منطقتي رأس العين بريف الحسكة الغربي، وتل أبيض شمال الرقة.

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