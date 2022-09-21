"ضربة قاضية".. أكراد سوريا يخشون التقارب بين دمشق وأنقرة

بعد أن ظلوا على مدى عقد من الزمن يتمتعون بالحكم الذاتي، يخشى أكراد سوريا من أن يتسبب التقارب الواضح بين دمشق وخصمهم الحكومة التركية في فقدان نمط حياتهم الذي اكتسبوه بشق الأنفس.

فقد أكدت أربعة مصادر لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي أن هذه المخاوف ناتجة عن تحسن واضح في العلاقات بين دمشق وأنقرة بمباركة موسكو.

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من جهته، قال صالح مسلم، أحد رؤساء حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الحزب الرئيسي في منطقة الإدارة الذاتية، إن روسيا ربما انقلبت أيضا على الأكراد الآن.

وأضاف أن كل هذا يأتي بدعوة من روسيا التي تشجع هذا التقارب.

"ضربة قاضية"

فيما أشار سليمان أبو بكر، وهو أحد سكان منطقة الإدارة الذاتية إلى أنه "إذا حدث هذا الاتفاق، فسيكون ذلك ضربة قاضية للإدارة الذاتية التي تأسست على نظام المساواة والديمقراطية والحرية".

وبالنسبة للمُعلمة دلال محمد، فإن اللغة الكردية يمكن أن تتعرض للمحو، إذ تعارض كل من أنقرة ودمشق تدريسها في المدارس.

وقالت "نخشى أن يؤدي التقارب بين تركيا وسوريا إلى اضطهاد بعض سكان هذه المنطقة، بما في ذلك محو الثقافة واللغة الأم الكردية بعد كل ما أنجزناه خلال السنوات العشر الماضية".

"كل شيء سيتغير"

وبالنسبة لديلفين وهي صاحبة متجر، فإن أي اتفاق بين الخصمين يعني أن ابنتها لن تنعم بالعيش تحت الحكم الذاتي قصير الأجل الذي عاشته هي في مدينة كوباني شمال سوريا.

وقالت إن هذا سيؤدي إلى التخلص من الادارة الذاتية، وفي هذه الحالة سيتغير كل شيء بالنسبة للأكراد.

كما أضافت أن التغيير سيشمل "الطريقة التي نعمل بها واللغة التي يتم تدريسها لأبنائنا والعملة. نعتقد أن كل جهود تركيا تهدف إلى التخلص من الإدارة الذاتية -لا أكثر ولا أقل".

محادثات سرية

يذكر أن رئيس المخابرات التركية أجرى محادثات سرية في دمشق هذا الشهر، وشجع وزير الخارجية التركي أيضاً المصالحة بين المسلحين المعارضين والحكومة، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه كان يود لقاء رئيس النظام بشار الأسد لو حضر الأخير قمة انعقدت الأسبوع الماضي في سمرقند.

في حين أن تركيا هي عدو معلن للإدارة الذاتية، فقد انخرط أكراد سوريا في حوار مشوب بالتوتر مع النظام بينما حافظوا على علاقات جيدة مع موسكو والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يقاتل المتشددين في سوريا.