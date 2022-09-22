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مقتل 15 مهاجراً بعد غرق زورق انطلق من لبنان في مياه سوريا

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Migrants wave and shout for help following a failed attempt of crossing to the Greek island of Lesbos as a Turkish Coast Guard boat aproaches them on the waters of the North Aegean Sea, off the shores of Canakkale, Turkey, March 6, 2020. REUTERS/Umit Bektas
قارب مهاجرين في شرق البحر المتوسط (أرشيفية)

مقتل 15 مهاجراً بعد غرق زورق انطلق من لبنان في مياه سوريا

لا تزال عمليات البحث عن ناجين جارية ويشارك فيها صيادون.. ولم يتضح عدد ركاب الزورق حتى الآن

العربية.نت

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أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الخميس، العثور على 15 شخصاً متوفين قبالة الشواطئ السورية بعد أيام على انطلاق زورقهم من شمال لبنان.

وقال المدير العام للمواني البحرية، العميد سامر قبرصلي، في بيان إن "كوادرنا تعمل الآن بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري.. مقابل منطقة المنطار و(جزيرة) أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس"، مشيراً إلى أنه "تم العثور على 15 جثة، وثمانية ناجين تم إسعافهم إلى مستشفى الباسل في طرطوس".

ونقل البيان عن ناجين قولهم إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمالا) منذ عدة أيام بقصد الهجرة"، وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن ناجين ويشارك فيها صيادون. ولم يتضح عدد ركاب الزورق حتى الآن.

وتتكرر في السنوات الأخيرة محاولة الهجرة غير الشرعية من لبنان.

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وفي ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بهذه الرحلة الخطيرة بحثاً عن بدايات جديدة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه بعيداً من بلدهم الغارق في الأزمات.

وفي 13 أيلول/سبتمبر، أعلن جهاز خفر السواحل التركي مقتل ستة مهاجرين بينهم طفلان في عرض بحر إيجيه فيما جرى إنقاذ 73 آخرين كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا بعدما انطلقوا من طرابلس في شمال لبنان.

وتعلن السلطات اللبنانية مراراً إحباطها لمحاولات هجرة غير شرعية عبر البحر.

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