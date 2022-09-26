شعلة مهسا تنتقل إلى أكراد سوريا.. مئات النساء يتظاهرن

احتجاجاً على مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها بمقر شرطة الأخلاق في إيران، تظاهرت مئات النساء في شمال سوريا، الخاضع لسيطرة الأكراد، الاثنين، وقصت بعض المحتجات شعرهن وحرقن الحجاب في صدى للمظاهرات في إيران.

ورفعت المحتجات صوراً لأميني خلال مسيرة في أحد شوارع مدينة القامشلي بشمال شرقي سوريا، وفق رويترز.

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كما قالت أروى الصالح، عضو منظمة "مؤتمر ستار" لحقوق المرأة التي دعت إلى الاحتجاج: "إننا نؤيد ونؤازر الاحتجاجات والانتفاضات في إيران".

كدمات في ساقيها

يذكر أن مهسا أميني (22 عاماً) توفيت في وقت سابق هذا الشهر بعد احتجازها في طهران لدى "شرطة الأخلاق" بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة". وتسببت وفاتها في أكبر اضطرابات في إيران منذ عام 2019.

وقال والدها إنها لم تكن تعاني من مشاكل صحية وإنها أصيبت بكدمات في ساقيها في الحجز، وحمّل الشرطة مسؤولية وفاتها.

الشرطة الإيرانية تنفي

غير أن الشرطة الإيرانية نفت إيذاءها، قائلة إنها أُصيبت بمشكلة صحية بينما كانت تنتظر مع أخريات. كما اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين الولايات المتحدة باستغلال الاحتجاجات لمحاولة زعزعة استقرار طهران.

واجتاحت الاضطرابات عدة محافظات في إيران من بينها كردستان.