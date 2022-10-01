أردوغان: أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا لبلادهم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن أكثر من نصف مليون سوري كانوا فروا إلى تركيا، عادوا إلى بلادهم منذ 2016.

وقال أمام البرلمان التركي "منذ بدء عملياتنا عبر الحدود في سوريا (العام 2016)، عاد نحو 526 ألف (سوري) طوعا إلى المناطق الأمنية التي أقمناها (في شمال البلاد)".

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وكان الرئيس التركي أعلن في الأشهر الأخيرة أنه "يعد" لعودة مليون من اللاجئين السوريين على أساس طوعي من أصل 3,7 ملايين لاجئ مسجلين رسميا في تركيا.

كما يأمل أردوغان وبدعم من المجتمع الدولي، بمواصلة تمويل المساكن والبنى التحتية في شمال غرب سوريا، آخر منطقة تسيطر عليها فصائل معارضة وتنشر فيها أنقرة قواتها.

هذا وباتت قضية استضافة اللاجئين السوريين موضوعا ساخنا في تركيا، قبل ثمانية أشهر ونصف شهر من موعد الانتخابات الرئاسية وفي وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية ونقدية حادة.

فيما تواظب أحزاب معارضة على مطالبة السلطات بإعادة ملايين السوريين.

يذكر أن النزاع في سوريا الذي اندلع في آذار/مارس 2011 أسفر عن نحو نصف مليون قتيل، فضلا عن ملايين آخرين من النازحين واللاجئين.