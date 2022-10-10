كان يقود دراجة نارية.. مقتل داعشي بهجوم للتحالف في سوريا

أعلن مسؤول أمني سوري أن ضربة بطائرة مسيرة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا اليوم الاثنين أسفرت عن مقتل أحد عناصر تنظيم داعش.

وصرح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة "أسوشيتدبرس" أن الضربة استهدفت عنصرا من داعش يقود دراجة نارية في قرية حمام التركمان.

مادة اعلانية

وتسيطر قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا على القرية الواقعة بالقرب من تل أبيض. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

في المقابل، لم تصدر القيادة المركزية الأميركية على الفور بيانا بشأن هجوم الطائرة المسيرة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها قتلت ثلاثة من قادة داعش في عمليتين منفصلتين، بما في ذلك غارة برية نادرة في جزء من شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الحكومة.

كما أن هناك حوالي 900 جندي أميركي في سوريا يدعمون قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد تنظيم داعش.

وكثيرا ما استهدفوا مقاتلي داعش في أجزاء من شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة الأكراد.