عودة الهدوء لمعقل الفصائل المعارضة بسوريا بعد قتال داخلي عنيف

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Members of the Hayat Tahrir al-Sham (HTS) jihadist group bring reinforcements on the outskirts of the Afrin region of Syria's rebel-held northern Aleppo province, on October 13, 2022, amid ongoing reported clashes between rival factions competing for power in northwest Syria. (Photo by Rami al SAYED / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS October 14, 2022 syria - conflict - clashes October 14, 2022 syria - conflict - clashes October 14, 2022 syria - conflict - clashes October 14, 2022 syria - conflict - clashes October 14, 2022 syria - conflict - clashes October 13, 2022 syria - conflict October 13, 2022 syria - conflict October 13, 2022 syria - conflict October 13, 2022 syria - conflict October 13, 2022 syria - conflict October 13, 2022 syria - conflict October 12, 2022 topshot - syria - conflict October 12, 2022 topshot - syria - conflict - hts October 12, 2022 topshot - syria - conflict October 12, 2022 syria - conflict - hts October 12, 2022 syria - conflict October 12, 2022 syria - conflict October 12, 2022 syria - conflict October 12, 2022 syria - conflict October 12, 2022 syria - conflict October 12, 2022 syria - conflict October 12, 2022 syria - conflict October 12, 2022 syria - conflict October 12, 2022 syria - conflict October 12, 2022 syria - conflict October 15, 2022 topshot - syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 topshot - syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 topshot - syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 15, 2022 syria - conflict - recycling - construction October 13, 2022 topshot - syria - conflict - displaced October 13, 2022 topshot - syria - conflict - displaced October 13, 2022 topshot - syria - conflict - displaced October 13, 2022 topshot - syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 13, 2022 syria - conflict - displaced October 11, 2022 syria - conflict - shelling October 11, 2022 syria - conflict - shelling October 10, 2022 syria - conflict - shelling October 10, 2022 syria - conflict - astronomy - moon October 10, 2022 syria - conflict - us - russia
هيئة تحرير الشام في محيط عفرين (أرشيفية)
سوريا والأسد

عودة الهدوء لمعقل الفصائل المعارضة بسوريا بعد قتال داخلي عنيف

بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا، سحبت هيئة تحرير الشام قواتها من مدينة عفرين والتي دخلت إليها الخميس الماضي مقابل تعهد خصومها بالعمل نحو إنشاء إدارة مدنية موحدة

العربية.نت
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قال سكان ومقاتلون من المعارضة إن الهدوء ساد يوم الأحد في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة الفصائل المعارضة بعد يوم من هدنة تم التوصل إليها بوساطة تركية وأنهت اشتباكات دامية بين فصائل متناحرة، كانت تهدد باندلاع حرب داخلية أوسع بين معارضي حكم بشار الأسد.

وأرغمت الجماعة الرئيسية للمقاتلين المتطرفين، "هيئة تحرير الشام"، التي أدرجتها الولايات المتحدة وتركيا وغيرهما ضمن التنظيمات الإرهابية، فصائل من "الجيش الوطني" المعارض المدعوم من تركيا على قبول اتفاق سلام يوم السبت وسّع قبضتها في آخر معقل رئيسي لقوات المعارضة.

وبموجب الاتفاق المبدئي، سحبت "هيئة تحرير الشام" قواتها من مدينة عفرين شمال محافظة حلب والتي دخلت إليها يوم الخميس الماضي مقابل تعهد خصومها بالعمل نحو إنشاء إدارة مدنية موحدة تحقق الاستقرار وتنهي الفوضى.

وقال مفاوضون إن الفصيلين الرئيسيين في مقاتلي المعارضة، وهما "الجبهة الشامية" و"جيش الإسلام" اللذان يعملان تحت مظلة "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني"، اتفقا على العودة إلى جبهاتهما وتفكيك الوجود العسكري في المراكز الحضرية.

عناصر من "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني"
عناصر من "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني"

وقالت مصادر في المعارضة وخبراء في شؤون الجماعات المتطرفة إن الاتفاق يشير إلى تحقيق مكاسب جديدة للجماعة المتطرفة التي تسعى منذ فترة طويلة إلى القيام بدور اقتصادي وأمني أوسع في مناطق في شمال سوريا خارج معقلها في مدينة إدلب المكتظة بالسكان.

وقال وائل علوان المسؤول السابق في المعارضة السورية والباحث في مركز جسور للدراسات ومقره إسطنبول: "في المعارك الأخيرة بعد سيطرتها على عفرين، أصبح الآن لهيئة تحرير الشام دور أمني كبير مقارنةً بما كانت عليه. وهي تطمح أيضاً للتوسع بشكل أكبر".

كما قالت مصادر في المعارضة المسلحة إن الاتفاق يقرب محمد الجولاني زعيم "هيئة تحرير الشام" من هدفه المتمثل في توسيع إدارة مدنية تدير الآن الخدمات العامة في منطقة إدلب إلى مناطق أخرى في محاولة للتخلص من الصورة المتطرفة للفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة.

وتعد تركيا الداعم الرئيسي للفصائل الرئيسية لمقاتلي المعارضة. ومنع وجودها العسكري القوي في شمال غرب سوريا روسيا ودمشق من السيطرة على ما تبقى من مناطق المعارضة.

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وقال قائد كبير في المعارضة المسلحة طلب عدم ذكر اسمه في حديث لوكالة "رويترز" إن تركيا كثفت تدخلها لإنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل العشرات.

وتخشى تركيا من أن تؤدي سيطرة "هيئة تحرير الشام" على جزء كبير من جيب المتمردين إلى منح موسكو الحرية في تجديد القصف المستمر للمنطقة، التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نازح سوري فروا من حكم الأسد، بحجة محاربة المتطرفين.

وقال اثنان من قادة مقاتلي المعارضة إن طائرات روسية مقاتلة قصفت يوم الأحد قرية كفر جنا التي كانت مسرحاً لبعض أعنف المعارك بين مقاتلي المعارضة، في رسالة من موسكو بأنها ستهاجم دون رادع مناطق تقع الآن تحت النفوذ الأوسع لهيئة تحرير الشام.

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