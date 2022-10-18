التحالف يستهدف مواقع للنظام وميليشيات إيران في دير الزور

استهدفت طائرة مروحية للتحالف الدولي برشقات رشاشها مواقع بالقرب من المطار القديم وجبل العمال المطل على أحياء مدينة دير الزور شرق سوريا الذي تتمركز فيه قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

أتى ذلك تزامناً مع سماع أصوات رشاشات ثقيلة من قاعدة التحالف في حقل كونيكو للغاز شمال دير الزور.

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قاعدة إطلاق صواريخ

يذكر أنه في 8 أكتوبر الحالي كشف المرصد أن ميليشيا حزب الله اللبناني نصبت قاعدة إطلاق صواريخ في مبنى المشتل الزراعي بالقرب من الجسر المعلق في قرية الحسينية بريف دير الزور الغربي، تزامناً مع استقدامها معدات وآليات عسكرية إلى معمل الورق القريب من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، في إصلاح الحسينية والجلامدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

فيما يهدف استقدام الآليات العسكرية إلى حماية طرق التهريب، أما قاعدة إطلاق الصواريخ فقد وُجهت إلى قاعدة حقل كونيكو للغاز التابعة للتحالف، وقد تم إخفاؤها بين الأشجار المزروعة في مبنى المشتل الزراعي، بحسب المرصد.

سحب الآليات الهندسية

كما نصبت ميليشيا "فاطميون" الأفغانية راداراً على تلة حجيف عياش المطلة على مستودعات عياش ومعسكرات الصاعقة في ريف دير الزور الغربي.

وكان المرصد قد لفت إلى أن الميليشيات الإيرانية بدأت بسحب الآليات الهندسية التي كانت قد استقدمتها لمطارين كانا يستخدمان للطيران الشراعي في منطقة الحيدرية بالقرب من الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث كانت تنوي إنشاء مدرجات للطائرات المسيرة ضمن المطارين واستخدامهما لأغراض عسكرية.