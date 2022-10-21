اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من لقاء بشار الأسد بوفد حماس من 2
من لقاء بشار الأسد بوفد حماس
(2 صور)
سوريا والأسد

واشنطن: تطبيع حماس مع دمشق يضر بمصالح الشعب الفلسطيني

الخارجية الأميركية تحذر من أي تطبيع للعلاقات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس من أي تطبيع للعلاقات مع رئيس النظام السوري، معتبرا أنّ مصالحته مع حركة حماس تُظهر عزلته دولياً وإقليمياً.

وأضاف بالقول: "نحذرُ من أي تطبيع للعلاقات مع رئيسِ النظامِ السوري بشار الأسد.. تواصل دمشق مع هذه المنظمة الإرهابية يؤكدُ لنا عزلتَهُ. إنّ هذا يضرُّ بمصالحِ الشعب الفلسطيني ويقوّضُ الجهودَ العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها".

نيد برايس شدد بالقول: "سنواصُلُ رفضَ أي دعمٍ لإعادةِ تأهيلِ نظامِ الأسد، لا سيما من المنظماتِ المصنفة إرهابية كحركة حماس.. وهذا مثالٌ آخر على رفضِ نظامِ الأسدِ المتهورِ لجهودِ المجتمعِ الدولي للتوصلِ إلى حلٍّ سلمي للصراعِ وفقاً لقرارِ مجلسِ الأمنِ الدولي رقم 2245".

إسرائيل: تعيين سفير بتركيا خلال أسابيع.. وحماس أكبر عقبة العرب والعالم تركيا إسرائيل: تعيين سفير بتركيا خلال أسابيع.. وحماس أكبر عقبة

وكان الرئيس السوري قد استقبل الأربعاء الماضي وفدا من حركة حماس، في زيارة هي الأولى منذ مغادرة الحركة لسوريا قبل 10 سنوات على خلفية الأزمة في البلاد.

وترأس وفدَ حماس عضوُ المكتب السياسي للحركة خليل الحية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط