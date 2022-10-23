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American soldiers stand near military trucks, at al-Omar oil field in Deir Al Zor, Syria March 23, 2019. REUTERS/Rodi Said
آليات عسكرية أميركية بالقرب من حقل العمر في دير الزور(أرشيفية)
سوريا والأسد

دير الزور.. انفجارات تهز أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، سمع أصوات 5 انفجارات على الأقل، دون معرفة الأسباب

العربية.نت
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دوت انفجارات ليل السبت-الأحد في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي، الذي يعتبر أكبر قاعدة للتحالف الدولي ضد داعش في سوريا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، سمع أصوات 5 انفجارات على الأقل، دون معرفة الأسباب.

بدورها أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في قاعدة التحالف الدولي بحقل العمر النفطي. وقالت إن الانفجارات أعقبتها أصوات اشتباكات وارتفاع ألسنة النيران داخل الحقل مع تحليق طيران التحالف في سماء المنطقة.

وكان المرصد قد تحدث الجمعة عن إجراء تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية، بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرب القاعدة العسكرية في حقل كونيكو للغاز، في ريف دير الزور.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في حقل العمر (أرشيفية)
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في حقل العمر (أرشيفية)
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كما كان المرصد السوري قد أشار في 19 أكتوبر إلى انفجارات دوت في ريف الحسكة الشمالي، نتيجة لتدريبات لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة تل بيدر على طريق حلب-الحسكة، حيث استهدفت مواقع بالذخيرة الحية.

كما أشار المرصد السوري في 18 أكتوبر إلى أن طائرة مروحية تابعة للتحالف الدولي استهدفت برشقات رشاشها مواقع بالقرب من المطار القديم وجبل العمال المطل على أحياء مدينة دير الزور الذي تتمركز فيه قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، تزامناً مع سماع أصوات رشاشات ثقيلة من قاعدة التحالف في حقل كونيكو للغاز شمال دير الزور.

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