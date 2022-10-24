اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ب)

أميركا تحظر دخول مسؤولين بنظام الأسد.. تورطوا بهجمات كيماوية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن في بيان اليوم الاثنين أن وزارة الخارجية منعت ثلاثة مسؤولين عسكريين سوريين كبار من دخول الولايات المتحدة لتورطهم في هجمات جوية عام 2013 استخدمت فيها أسلحة كيماوية مما أسفر عن مقتل مالا يقل عن 1400 شخص.

أوكرانيا تستعيد 4 قرى.. وتجبر القوات الروسية على التراجع العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أوكرانيا تستعيد 4 قرى.. وتجبر القوات الروسية على التراجع

وكان نظام الأسد قد انضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بإيعاز من حليفته روسيا بعد هجوم كيميائي مدمر ألقت القوى الغربية باللوم فيه على دمشق.

وأعلن نظام الأسد تدمير ترسانته من الأسلحة الكيميائية عام 2014 وهو ما يزال محل نزاع حتى الآن بعدما اتهم خبراء المنظمة الدولية نظام الأسد بشن ثلاث هجمات كيماوية عام 2017.

ولم تتعاون دمشق مع استجوابات المحققين آنذاك وهو ما أدى إلى استخلاص قرار غير مسبوق بإيقاف "حقوقها وامتيازاتها" بمنظمة حظر الأسلحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خيرسون تصبح محور الصراع الحاسم بين روسيا وأوكرانيا خيرسون تصبح محور الصراع الحاسم بين روسيا وأوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط