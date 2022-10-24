أميركا تحظر دخول مسؤولين بنظام الأسد.. تورطوا بهجمات كيماوية

أعلن وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن في بيان اليوم الاثنين أن وزارة الخارجية منعت ثلاثة مسؤولين عسكريين سوريين كبار من دخول الولايات المتحدة لتورطهم في هجمات جوية عام 2013 استخدمت فيها أسلحة كيماوية مما أسفر عن مقتل مالا يقل عن 1400 شخص.

وكان نظام الأسد قد انضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بإيعاز من حليفته روسيا بعد هجوم كيميائي مدمر ألقت القوى الغربية باللوم فيه على دمشق.

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وأعلن نظام الأسد تدمير ترسانته من الأسلحة الكيميائية عام 2014 وهو ما يزال محل نزاع حتى الآن بعدما اتهم خبراء المنظمة الدولية نظام الأسد بشن ثلاث هجمات كيماوية عام 2017.

ولم تتعاون دمشق مع استجوابات المحققين آنذاك وهو ما أدى إلى استخلاص قرار غير مسبوق بإيقاف "حقوقها وامتيازاتها" بمنظمة حظر الأسلحة.