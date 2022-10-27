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قصف صاروخي عنيف يهزّ مطار المزة العسكري في دمشق 3

4 قتلى من حزب الله بالقصف الإسرائيلي على مطار دمشق

دبي - العربية.نت
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أكد المرصد السوري أن الضربات الإسرائيلية في الاستهداف الأخير بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، استهدفت مستودعات للسلاح والذخيرة ومقرات للميليشيات التابعة لإيران في محيط منطقة مطار دمشق الدولي على بعد بضعة كيلومترات منه، حيث بلغ تعداد الضربات 6، أربعة منها لمستودعات ومواقع للميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني ضمن منطقة مزارع غربي مطار دمشق، و2 جنوب غربي المطار، كما أن اثنتين من الضربات سمعت على إثرها انفجارات عنيفة، بينما الأربع الباقية كانت أقل عنفاً.

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وتسبب الاستهداف الذي يحمل الرقم 28 منذ مطلع العام والثالث خلال أقل من أسبوع، بمقتل 4 من العاملين مع حزب الله بينهم سوري، بالإضافة لتدمير مستودعات سلاح وذخائر وإلحاق خسائر مادية بالميليشيات الإيرانية.

بينما لم يستهدف القصف الإسرائيلي الأخير مطار دمشق الدولي، وهو يعمل بشكل طبيعي، وفقاً لما رصده المرصد السوري اليوم بالصور.

يشار إلى أن إسرائيل استهدفت 28 مرة الأراضي السورية منذ مطلع العام 2022، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، وأسفرت عن إصابة وتدمير نحو 81 هدفًا ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

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