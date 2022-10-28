اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لاجئون سوريون مرحلون من تركيا (فرانس برس)
لاجئون سوريون مرحلون من تركيا (أرشيفية من فرانس برس)

تحت مسمى العودة الطوعية.. تركيا ترحل 120 لاجئا سوريا قسرا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن السلطات التركية رحلت "قسرا" 120 لاجئاً سورياً إلى الأراضي السورية عبر معبر باب السلامة الحدودي تحت مسمى" العودة الطوعية ".

شويغو: تعبئة 300 ألف جندي جديد للحرب في أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا شويغو: تعبئة 300 ألف جندي جديد للحرب في أوكرانيا

وأفاد بأن معظم الشبان كانوا يحملون بطاقات "الحماية المؤقتة" الصادرة عن دائرة الهجرة التركية.

اعتقال وترحيل تعسفي

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' قد أعلنت يوم 24 أكتوبر الجاري أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2022.

وقال سوريون مرحّلون لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة، وضربوا معظمهم وأساءوا إليهم.

وأضافوا أنهم أجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سوريا، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح.

إخلاء تركيا من السوريين

وكانت داريا يانيك وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية، قد تعهدت بإخلاء تركيا من اللاجئين السوريين بحلول العام 2023 المقبل.

وتتطابق تصريحات الوزيرة التركية مع تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعهّد أيضا بإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلدهم قبيل يونيو المقبل، وهو موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا خلال أقلٍ من عامٍ من الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطوة إضافية نحو التطبيع بين تركيا وإسرائيل.. حماس مفتاح الصفقة خطوة إضافية نحو التطبيع بين تركيا وإسرائيل.. حماس مفتاح الصفقة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط