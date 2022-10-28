تحت مسمى العودة الطوعية.. تركيا ترحل 120 لاجئا سوريا قسرا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن السلطات التركية رحلت "قسرا" 120 لاجئاً سورياً إلى الأراضي السورية عبر معبر باب السلامة الحدودي تحت مسمى" العودة الطوعية ".
وأفاد بأن معظم الشبان كانوا يحملون بطاقات "الحماية المؤقتة" الصادرة عن دائرة الهجرة التركية.
اعتقال وترحيل تعسفي
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' قد أعلنت يوم 24 أكتوبر الجاري أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2022.
وقال سوريون مرحّلون لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة، وضربوا معظمهم وأساءوا إليهم.
وأضافوا أنهم أجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سوريا، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح.
إخلاء تركيا من السوريين
وكانت داريا يانيك وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية، قد تعهدت بإخلاء تركيا من اللاجئين السوريين بحلول العام 2023 المقبل.
وتتطابق تصريحات الوزيرة التركية مع تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعهّد أيضا بإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلدهم قبيل يونيو المقبل، وهو موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا خلال أقلٍ من عامٍ من الآن.
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