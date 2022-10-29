جرحى من قوات الأسد باشتباكات مع فصائل مسلحة بريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بسقوط عدة مصابين من قوات النظام إثر اشتباكات مع فصائل مسلحة في ريف حلب.
وأضاف أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النظام وفصائل "غرفة عمليات الفتح المبين" على محوري عاجل وبسرطون في ريف حلب الغربي.
كما أشار إلى أنه جرى استخدام قذائف الهاون والرشاشات الثقيلة في الاشتباكات بين الجانبين.
على صعيد متصل، دارت اشتباكات عنيفة هذا الأسبوع بين القوات الكردية من جهة، وفصائل "الجيش الوطني" الموالي لتركيا من جهة أخرى، على محور مرعناز-إعزاز، ومحور مارع- حربل بريف حلب.
وقصفت القوات الكردية وقوات النظام السوري معسكراً للفصائل الموالية لتركيا في تلال الشام قرب مدينة إعزاز، بينما ردت القوات التركية المتمركزة في البحوث وقرب معبر باب السلامة على مصادر النيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
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