صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع لحزب الله في ريف حمص بسوريا
وسائل إعلام سورية رسمية قالت إن الدفاعات الجوية للجيش السوري "تصدت للصواريخ" في ريف حمص الجنوبي الشرقي وأسقطت عدداً منها
استهدفت صواريخ إسرائيلية مساء اليوم الأحد ريف حمص في سوريا.
وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الدفاعات الجوية للجيش السوري "تصدت للصواريخ" في ريف حمص الجنوبي الشرقي وأسقطت عدداً منها.
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارات دوت في ريف حمص نتيجة القصف الإسرائيلي في المنطقة.
وذكر المرصد أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في ريف حمص.
وأضاف المرصد أن انفجارات وقعت بمنطقة مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص نتيجة قصف بأربعة صواريخ إسرائيلية. وأضاف أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع في المنطقة، التي تتمركز فيها فصائل موالية لإيران وحزب الله اللبناني.
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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