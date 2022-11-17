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أردوغان والأسد
تركيا

أردوغان: يمكن إعادة النظر بالعلاقة مع سوريا بعد انتخابات 2023

الرئيس التركي يقول إنه لا يوجد استياء أو خلاف أبدي في السياسة

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه قد يعيد النظر في العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في يونيو/حزيران من العام المقبل.

ورداً على سؤال حول احتمال عقده لقاء مع الرئيس السوري، قال أردوغان إنه لا يوجد استياء أو خلاف أبدي في السياسة، وذلك وفقا للتعليقات التي أدلى بها خلال رحلة عودته من بالي.

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وقبل نحو شهر، قال أردوغان إنه قد يلتقي مع الرئيس السوري بشار الأسد عندما يكون الوقت مناسبا وإنه لن يستبعد ذلك. وأضاف خلال كلمة له في مؤتمر صحفي في براغ: "مثل هذا الاجتماع ليس على جدول الأعمال حاليا. لكن لا يمكنني أن أقول إنه من المستحيل مقابلة الأسد". وتابع قائلا "عندما يحين الوقت المناسب، يمكننا أيضا أن نتجه إلى الاجتماع مع الرئيس السوري".

وكان أردوغان، أكد أن اتصالات بلاده مع النظام السوري تقتصر حالياً على جهاز المخابرات، وأنه بناءً على نتائج تلك الاتصالات ستحدد تركيا شكل علاقاتها مع دمشق.

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