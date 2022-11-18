هجوم صاروخي يستهدف قوات التحالف في قاعدة شمال شرق سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، استهداف قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء بشمال شرق سوريا بقصف صاروخي دون إصابات أو خسائر.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، جو بوتشينو: "إن هذه الهجمات تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة".



وأضاف بيان القيادة المركزية إن القوات الأميركية تجري تحقيقا حول الحادث.



