هجوم صاروخي يستهدف قوات التحالف في قاعدة شمال شرق سوريا
القيادة المركزية الأميركية: "الهجمات تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة"
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، استهداف قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء بشمال شرق سوريا بقصف صاروخي دون إصابات أو خسائر.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، جو بوتشينو: "إن هذه الهجمات تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة".
وأضاف بيان القيادة المركزية إن القوات الأميركية تجري تحقيقا حول الحادث.
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