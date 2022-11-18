اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قوات أميركية في سوريا (فرانس برس)
قوات أميركية في سوريا (فرانس برس)

هجوم صاروخي يستهدف قوات التحالف في قاعدة شمال شرق سوريا

القيادة المركزية الأميركية: "الهجمات تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة"

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، استهداف قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء بشمال شرق سوريا بقصف صاروخي دون إصابات أو خسائر.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، جو بوتشينو: "إن هذه الهجمات تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة".

وأضاف بيان القيادة المركزية إن القوات الأميركية تجري تحقيقا حول الحادث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط