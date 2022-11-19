سوريا.. مقتل 4 عسكريين في استهداف جوي إسرائيلي

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن أربعة جنود سوريين قتلوا وأصيب آخر بجروح في "عدوان جوي إسرائيلي" على بعض النقاط في المنطقتين الساحلية والوسطى لسوريا صباح اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الذي جاء من فوق البحر المتوسط وتسبب أيضا في وقوع خسائر مادية.

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وقال الجيش السوري إن ضربات جوية إسرائيلية ضربت مناطق بوسط وعلى ساحل سوريا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة واحد.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول عسكري سوري لم تذكر اسمه قوله إن طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق البحر المتوسط أطلقت صواريخ باتجاه مواقع عسكرية في الساحل ووسط سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع انفجارات في محافظة اللاذقية الساحلية وكذلك مناطق حماة وحمص وسط سوريا. لم يقدم المزيد من التفاصيل.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات على أهداف داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا في السنوات الأخيرة، لكنها نادرا ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات.

في حين، أقرت إسرائيل بأنها تستهدف قواعد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، مثل حزب الله اللبناني، الذي أرسل آلاف المقاتلين لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي 13 نوفمبر/تشرين ثان، قتلت غارة إسرائيلية على وسط سوريا استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية جنديين وأصابت ثلاثة.