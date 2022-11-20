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طائرات إسرائيلية (رويترز)
طائرات إسرائيلية (رويترز)

بالتفاصيل..غارات إسرائيلية جديدة تطال مواقع إيرانية بسوريا

دبي - العربية.نت
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تواصل إسرائيل استهداف العديد من المواقع الإيرانية في سوريا، متمسكة بخطتها منع الميليشيات الإيرانية من التمدد في البلد المجاور لها، فضلا عن منع تهريب السلاح إلى حزب الله اللبناني.

لهذا كثفت إسرائيل ضرباتها على مطارات سوريا.. مصادر تكشف سوريا لهذا كثفت إسرائيل ضرباتها على مطارات سوريا.. مصادر تكشف

فقد أفادت مصادر مطلعة للعربية/الحدث، اليوم الأحد، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت صباح أمس السبت غارات جوية استهدفت منشآت إيرانية في منطقة الساحل السوري، تستخدم كمراكز جمع للمعلومات الاستخباراتية في المنطقة البحرية، وذلك ضمن السعى الإيراني للتموضع عسكريًا داخل سوريا.

سلاح البحرية أيضا

كما استهدفت الغارات مواقع تابعة لسلاح البحرية في جيش النظام السوري قام الإيرانيون باستغلال بنيتها التحتية ومنشآتها.

إلى ذلك، أفادت المصادر بمقتل جنديين سوريين بالغارات، كانا يعملان تحت قيادة الإيرانيين

كذلك، أوضحت أن تلك الغارات تأتي ضمن الحملة لإبعاد الحضور والتموضع الإيراني في جميع المناطق السورية التي تشهد وجودًا عسكريًا إيرانيًا.

ميليشيات إيرانية في سوريا
ميليشيات إيرانية في سوريا

يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنّت تل أبيب مئات الضربات الجوية، طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ تلك الضربات، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

فيما كثفت خلال الأشهر الماضية، استهداف المطارات، بعد أن عمدت طهران إلى تهريب السلاح جواً لميليشياتها على الأراضي السورية، بعد الصعوبات والعوائق التي واجهتها براً على الحدود العراقية السورية.

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