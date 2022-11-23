قسد: قصف تركي لمحيط مخيم الهول يتسبب بهروب بعض عائلات داعش

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Members of the Syrian Kurdish Asayish security forces inspect tents at the Kurdish-run al-Hol camp, which holds relatives of suspected Islamic State (IS) group fighters in the northeastern Hasakeh governorate, on August 28, 2022, during a security campaign by the Syrian Democratic Forces against IS sleeper cells in the camp. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - is - conflict syria - kurds - us - is - conflict syria - kurds - us - is - conflict syria - kurds - us - is - conflict syria - kurds - us - is - conflict syria - kurds - us - is - conflict syria - kurds - us - is - conflict syria - kurds - us - is - conflict syria - kurds - us - is - conflict syria - kurds - us - is - conflict topshot - syria - conflict - is - kurds - camp topshot - syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp syria - conflict - is - kurds - camp
قوات الأسايش الكردية في مخيم الهول (أرشيفية)
التدخل التركي

قسد: قصف تركي لمحيط مخيم الهول يتسبب بهروب بعض عائلات داعش

قوات سوريا الديمقراطية: الطيران التركي استهدف بخمس ضربات قوات الأسايش.. ونحن نطارد الفارين من المخيم

العربية.نت
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استهدف قصف جوي تركي، مساء اليوم الأربعاء، مواقع لقوى الأمن الكردية المسؤولة عن حماية مخيم الهول الذي يقبع فيه آلاف النازحين وأفراد من عائلات تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد متحدث والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فرهاد شامي لوكالة "فرانس برس"، إن "الطيران التركي استهدف بخمس ضربات قوى الأمن الداخلي (الأسايش) داخل المخيم".

وأكد الشامي في تغريدة على "تويتر" أن القصف التركي دفع بعض عائلات داعش لمحاولة الهرب من المخيم. وأضاف أن قوات "قسد" تطارد الفارين من المخيم.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات التركية استهدفت مواقع قوات الأسايش المسؤولة عن حماية مخيم الهول في محيطه، "ما أثار حالة من الفوضى في صفوف قاطنيه".

قوات كردية وعائلات داعش في مخيم الهول (أرشيفية)
قوات كردية وعائلات داعش في مخيم الهول (أرشيفية)
واشنطن: غارة تركية في شمال سوريا عرضت قواتنا للخطر سوريا التدخل التركي واشنطن: غارة تركية في شمال سوريا عرضت قواتنا للخطر

ويؤوي هذا المخيم أكثر من 50 ألف شخص، نحو نصفهم من العراقيين، وبينهم 11 ألف أجنبي من نحو 60 دولة يقبعون في قسم خاص بهم.

وفي وقت سابق، كان المتحدث الرسمي باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لقمان أحمي قد قال إن محيط سجن يُحتجز فيه عناصر من داعش في القامشلي تعرض للقصف ظهر، اليوم الأربعاء.

وأضاف أحمي على "تويتر" أن تركيا "مصرة على إعادة داعش للحياة"، متهماً التحالف الدولي لمحاربة التنظيم بعدم التدخل.

وتشن تركيا منذ فجر الأحد، حملة جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق قالت إنها تأتي رداً على هجوم بعبوة ناسفة في 13 تشرين الثاني نوفمبر في اسطنبول أوقع ستة قتلى، واتهمت حزب العمال الكردستاني، الناشط في العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، بالوقوف خلفه. ونفى الطرفان الكرديان أي علاقة لهما.

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