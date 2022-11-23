قسد: قصف تركي لمحيط مخيم الهول يتسبب بهروب بعض عائلات داعش

استهدف قصف جوي تركي، مساء اليوم الأربعاء، مواقع لقوى الأمن الكردية المسؤولة عن حماية مخيم الهول الذي يقبع فيه آلاف النازحين وأفراد من عائلات تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد متحدث والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فرهاد شامي لوكالة "فرانس برس"، إن "الطيران التركي استهدف بخمس ضربات قوى الأمن الداخلي (الأسايش) داخل المخيم".

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وأكد الشامي في تغريدة على "تويتر" أن القصف التركي دفع بعض عائلات داعش لمحاولة الهرب من المخيم. وأضاف أن قوات "قسد" تطارد الفارين من المخيم.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات التركية استهدفت مواقع قوات الأسايش المسؤولة عن حماية مخيم الهول في محيطه، "ما أثار حالة من الفوضى في صفوف قاطنيه".

ويؤوي هذا المخيم أكثر من 50 ألف شخص، نحو نصفهم من العراقيين، وبينهم 11 ألف أجنبي من نحو 60 دولة يقبعون في قسم خاص بهم.

وفي وقت سابق، كان المتحدث الرسمي باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لقمان أحمي قد قال إن محيط سجن يُحتجز فيه عناصر من داعش في القامشلي تعرض للقصف ظهر، اليوم الأربعاء.

وأضاف أحمي على "تويتر" أن تركيا "مصرة على إعادة داعش للحياة"، متهماً التحالف الدولي لمحاربة التنظيم بعدم التدخل.

وتشن تركيا منذ فجر الأحد، حملة جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق قالت إنها تأتي رداً على هجوم بعبوة ناسفة في 13 تشرين الثاني نوفمبر في اسطنبول أوقع ستة قتلى، واتهمت حزب العمال الكردستاني، الناشط في العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، بالوقوف خلفه. ونفى الطرفان الكرديان أي علاقة لهما.