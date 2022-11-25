بريف دير الزور.. قافلة تضم عناصر من حزب الله تتجه للبوكمال

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بتوجه قافلة تحمل عناصر من فصائل تابعة لحزب الله اللبناني إلى مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.

وذكر أن القافلة وصلت إلى مدينة الميادين في ريف دير الزور قبل اتجاهها نحو البوكمال، مشيرا إلى أنها تشمل أيضا شاحنات محملة بالذخيرة.

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في الوقت نفسه، قال المرصد إن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية إلى الميادين ضمت حافلات تقل عشرات الجنود، الذين انتشروا في مواقعهم بالمدينة، والتي تنشط فيها الفصائل الموالية لإيران.

أتى ذلك، فيما جددت تركيا، اليوم الجمعة، التأكيد على أن عملياتها العسكرية مستمرة في الشمال السوري ضد القوات الكردية التي تصفها بالإرهابية. وأعلن وزير الدفاع، خلوصي آكار، أن عملية "المخلب - السيف" التي أطلقتها بلاده الأحد الماضي، مستمرة براً وجواً، حتى يتوقف "خطر الإرهابيين".

فيما نفى آكار مزاعم "قصف القوات التركية نقطة مراقبة أميركية" شمال سوريا، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وكان الوزير التركي أعلن في وقت سابق أن العملية، التي أطلقتها بلاده هي "الأكبر والأشمل والأكثر فاعلية" ضد المسلحين بشمال العراق وسوريا.

وكانت أنقرة أطلقت منذ الأحد الماضي، سلسلة من الضربات الجوية والقصف المدفعي المتواصل ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسوريا على السواء.

فيما أتت تلك العملية بعدما اتهمت السلطات التركية الطرفين، رغم نفيهما، بالمسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في إسطنبول، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 بجروح.