قسد: تركيا تحضر لهجمات برية وأبلغت فصائلها للاستعداد

على الرغم من كافة المساعي الروسية والأميركية من أجل التهدئة على الحدود السورية التركية، وثني أنقرة عن تنفيذ عملية برية جديدة في الشمال السوري ضد القوات الكردية المدعومة أميركياً، تستعد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ما يبدو للأسوأ.

فقد حذر قائد قسد، مظلوم عبدي، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، من أن تركيا تحضر لهجمات برية، مضيفاً أنها أبلغت الفصائل السورية الموالية لها للاستعداد.

مادة اعلانية

إلا أنه أكد أن قواته جاهزة لصد أي هجوم بري والدفاع عن المنطقة وسكانها، وفق تعبيره.

مواقف دولية غير كافية

وشدد في الوقت عينه على أن هناك رفضا دوليا للهجمات التركية، لكن تلك المواقف غير كافية لإيقافها.

كما اتهم أنقرة بالسعي إلى احتلال أراضٍ سورية، داعياً الدول العربية إلى إصدار موقف حاسم بهذا الشأن.

إلى ذلك، أعلن أن الهجمات التركية الماضية قتلت 14 مدنيا و16 عسكرياً وألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية.

وختم مؤكداً أن السلطات التركية استخدمت هجوم إسطنبول ذريعة، لشن عملياتها العسكرية.

وكان المبعوث الأميركي إلى المنطقة، نيكولاس غرانجر، أكد للعربية أمس أن بلاده لم تعطِ موافقة لأنقرة من أجل شن عمليتها العسكرية.

كما نددت موسكو أيضاً بهذا التصعيد العسكري التركي في الشمال السوري.

عملية "المخلب - السيف"

فيما جددت تركيا التأكيد أن عملياتها العسكرية مستمرة في الشمال العراقي والسوري على السواء ضد القوات الكردية التي تصفها بالإرهابية. وأعلن وزير دفاعها، خلوصي آكار، أن عملية "المخلب - السيف" التي أطلقتها بلاده الأحد الماضي، مستمرة براً وجواً، حتى يتوقف "خطر الإرهابيين".

وكانت أنقرة أطلقت منذ الأحد الماضي سلسلة من الضربات الجوية والقصف المدفعي المتواصل، ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسوريا بعدما اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في إسطنبول، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 بجروح.

يشار إلى أن تركيا شنت خلال السنوات الماضية 3 عمليات عسكرية في الشمال السوري، كما أرست ودعمت وشكلت فصائل سورية مسلحة موالية بشدة لها في المنطقة.