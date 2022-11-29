البنتاغون: قلصنا الدوريات المشتركة مع قسد شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قلصت عدد الدوريات المشتركة في شمال سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد ضربات تركية في المنطقة وقبل غزو بري تخشاه من جانب أنقرة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال باتريك رايدر للصحافيين، إنه بينما لم تتوقف العمليات ضد تنظيم "داعش"، تعين تقليص الدوريات، لأن قوات سوريا الديمقراطية خفضت عدد الدوريات الخاصة بها، وفق رويترز.

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كما أضاف رايدر أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيتحدث مع نظيره التركي قريباً.

رسالة "أقوى"

يشار إلى أنه على وقع التهديدات التركية الجديدة بتنفيذ توغل بري في الشمال السوري، أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، مظلوم عبدي، في وقت سابق الثلاثاء، أنه لا يزال يخشى غزواً برياً تركياً على الرغم من التأكيدات الأميركية.

وطالب عبدي برسالة "أقوى" من واشنطن بعد رؤية تعزيزات تركية غير مسبوقة على الحدود.

الدفاعات الجوية "الضعيفة"

كما أضاف أنه لن يعول على الدفاعات الجوية "الضعيفة" نسبياً، التابعة لقوات النظام، بعد أن عبر في وقت سابق عن أمله في أن تساعد في الدفاع عن قواته من ضربات أنقرة الجوية، بحسب رويترز.

إلى ذلك، كرر التشديد على أنه يأخذ التهديدات التركية على محمل الجد.

يذكر أن أنقرة تشن منذ الأحد الماضي، سلسلة من الضربات الجوية والقصف المدفعي المتواصل ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسوريا بعدما اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة في 13 نوفمبر في إسطنبول، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 بجروح.

خلال السنوات الماضية شنت تركيا 3 عمليات عسكرية في الشمال السوري، كما أرست ودعمت وشكلت فصائل سورية مسلحة موالية بشدة لها في المنطقة.