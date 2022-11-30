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قوات روسية في سوريا (أرشيفية- فرانس برس)

القوات الروسية تنشئ قاعدة عسكرية قبالة أخرى تركية بريف حلب

دبي - العربية.نت
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أنشأت قاعدة عسكرية قبالة أخرى تركية في ريف حلب الشرقي.

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وأوضح أنه تم إرسال تعزيزات عسكرية شملت العشرات من الجنود ومدافع ميدانية بعيدة المدى ومواد لوجستية، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها القوات الروسية على خطوط التماس مع القوات التركية.

كما ذكر المرصد أن قوات النظام وفصائل موالية لإيران أرسلت تعزيزات عسكرية، أمس الثلاثاء، على طول خطوط التماس مع فصائل موالية لتركيا في ريف حلب الشمالي.

وأفاد بأن تعزيزات قوات النظام والفصائل الإيرانية تضمنت دبابات وناقلات جند ومئات من العناصر.

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