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مسيرة تركية - المرصد السوري
التدخل التركي

إعلام: إصابة عنصرين من قوات النظام السوري باستهداف تركي بحلب

مسيرة تركية استهدفت نقطة تابعة لقوات النظام في قرية كوران شرق عين العرب

دبي - العربية.نت
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أفادت وكالة أنباء هاوار الكردية اليوم الخميس بإصابة عنصرين من قوات النظام السوري في استهداف تركي شرق مدينة عين العين بمحافظة حلب.

وقالت الوكالة إن طائرة مسيرة تركية استهدفت نقطة تابعة لقوات النظام في قرية كوران شرق عين العرب.

وتشن تركيا عمليات قصف جوي ومدفعي على أهداف بشمال سوريا والعراق ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقبل أيام، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل خمسة من قوات النظام في استهداف طائرة مسيرة تركية لنقطة عسكرية بريف عفرين شمال غربي حلب.

وأفادت وكالة أنباء هاوار الكردية بأن الجيش التركي استهدف قافلة للقوات الروسية أثناء محاولتها إيصال مواد لوجستية إلى قوات النظام في ناحية تل تمر بمحافظة الحسكة السورية.

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وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت تركيا سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق ولقوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، في سوريا، في هجوم قالت إنه جاء رداً على اعتداء إسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما فيه.

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