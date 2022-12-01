واشنطن تنذر أنقرة من عملية عسكرية جديدة في سوريا

أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره التركي الأربعاء "معارضته القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، معبراً عن قلقه من تصاعد الوضع في البلاد، وفق ما أفاد البنتاغون في بيان.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن أوستن عبر في اتصال هاتفي عن "قلقه من تصاعد الوضع في شمال سوريا وتركيا، بما في ذلك الضربات الجوية في الآونة الأخيرة التي هدد بعضها على نحو مباشر سلامة الأفراد الأميركيين العاملين مع شركاء محليين في سوريا لهزيمة داعش"، بحسب البيان.

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خفض التصعيد

كما دعا أوستن إلى خفض التصعيد، معبراً عن معارضة وزارة الدفاع القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.

إلى ذلك قدم تعازيه في ضحايا الهجوم الذي وقع بإسطنبول في 13 نوفمبر، وفق رويترز.

"يعرض للخطر"

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الجنرال بات رايدر قدر الثلاثاء أن إطلاق تركيا عملية برية في سوريا من شأنه أن "يعرض للخطر" إنجازات الحرب ضد تنظيم "داعش" في هذا البلد، داعياً أنقرة إلى ضبط النفس.

يذكر أن تركيا نفذت في 20 نوفمبر سلسلة ضربات على مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً.

أتى ذلك بعد هجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات بإسطنبول في 13 نوفمبر. واتهمت أنقرة كلاً من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بالوقوف خلف الاعتداء، غير أنهما نفيا أي صلة لهما به.

وأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً الأسبوع الماضي نيته إصدار أمر بشن هجوم بري "عندما يحين الوقت".

ضربات عدة

يشار إلى أن تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني سواء في الشمال السوري أو العراقي، مسؤولية تنفيذ عمليات إرهابية على أراضيها، وتهديد أمنها.

ما دفعها خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ 3 عمليات عسكرية في الشمال السوري، فضلاً عن تنفيذ ضربات عدة على الحدود العراقية.