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U.S.-backed Syrian Democratic Forces (SDF) fighters stand guard at Al Naeem Square, in Raqqa, Syria, Monday, Feb. 7, 2022. Raqqa, the former de facto capital of the self-proclaimed IS caliphate and home to about 300,000, is now free, but many of its residents try to leave. Those with capital are selling their property to save up for the journey to Turkey. Those without money struggle to get by. (AP Photo/Baderkhan Ahmad)
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في الرقة بشمال سوريا (أرشيفية)
التدخل التركي

تركيا تستهدف مقاتلين أكراداً.. وقسد: أوقفنا العمليات مع التحالف

أنقرة تعلن "تحييد" 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شمال سوريا.. وقوات سوريا الديمقراطية تشدد على موقفها بوقف العمليات المشتركة مع التحالف ضد داعش الذي تقوده أميركا

العربية.نت
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة "تحييد" خمسة عناصر من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

وتشن تركيا عمليات قصف جوي ومدفعي على أهداف بشمال سوريا والعراق في الفترة الأخيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

من جهته، أكد متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية اليوم، أن "قسد" أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع التحالف الدولي ضد داعش بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها.

دبابات تركية متمركزة قرب الحدود مع سوريا في نهاية نوفمبر الماضي
دبابات تركية متمركزة قرب الحدود مع سوريا في نهاية نوفمبر الماضي

وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" هي جماعة مدعومة من الولايات المتحدة ساعدت في هزيمة تنظيم داعش في سوريا.

وكثفت تركيا قصفها وضرباتها الجوية على شمال سوريا في الأسابيع الماضية، وتستعد لعملية برية تستهدف مقاتلين أكراداً سوريين تصفهم بأنهم إرهابيون، لكنهم يشكلون الجزء الأكبر من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

ولطالما حذرت قوات سوريا الديمقراطية من أن التصدي لأي توغل تركي جديد سيحوّل الموارد بعيداً عن حماية سجن يضم مقاتلي داعش أو استهداف خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تشن هجمات كر وفر في سوريا.

وقال آرام حنا لوكالة "رويترز" إن "كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الارهاب مع التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة وكذلك "جميع العمليات الخاصة المشتركة التي كنا ننفذها بانتظام" قد توقفت.

دورية مشتركة للتحالف وقسد في الحسكة في فبراير الماضي (أرشيفية)
دورية مشتركة للتحالف وقسد في الحسكة في فبراير الماضي (أرشيفية)
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يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" البريغادير جنرال باتريك رايدر كان قد قال للصحافيين في وقت سابق، إن العمليات ضد تنظيم داعش لم تتوقف.

أما مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية فقال في وقت سابق هذا الأسبوع لـ"رويترز"، إنه يطالب برسالة "أقوى" من واشنطن بعد رؤية تعزيزات تركية غير مسبوقة على الحدود.

وأضاف: "ما زلنا قلقين. نحتاج إلى تصريحات أكثر قوة ووضوحاً لوقف تركيا.. لقد أعلنت تركيا عن نيتها وهي تستطلع الآن الأمور. تتوقف بداية وقوع غزو على كيفية تحليلها لمواقف الدول الأخرى".

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