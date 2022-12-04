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قوات تركية في شمال شرق سوريا

تركيا: ضبط 18 مسلحاً بينهم قيادي داعشي في شمال سوريا

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، إلقاء القبض على 18 إرهابيا بينهم قيادي في داعش، خلال عمليات مداهمة بمنطقتي جرابلس والباب في شمال سوريا.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم إجراء دراسات استخباراتية بالتعاون بين عناصر فرقة العمل السورية في جرابلس والقيادة الاستشارية لقوات الدرك في الباب، وذلك بالتنسيق مع قيادة درك ولاية غازي عنتاب التركية، وفق ما نقلته "الأناضول".

كما أضاف البيان أن العمليات التي جرت يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في جرابلس والباب، أسفرت عن إلقاء القبض على 13 إرهابيًا من داعش، بما في ذلك ما يسمى القائد المالي للتنظيم.

وأشار إلى أن المقبوض عليهم كانوا يقومون بأنشطة مثل الدعاية وتوسيع القاعدة الشعبية للتنظيم وتجنيد الأفراد وجمع المعلومات الاستخبارية.

وفي نفس اليوم، تم إلقاء القبض على 5 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني" قدموا إلى جرابلس من مدينة منبج بهدف القيام بعملية إرهابية".

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