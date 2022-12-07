تركيا
واشنطن: نعارض أي هجوم تركي على الشمال السوري
أي هجوم عسكري تركي على المنطقة من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة
وضع القراءة
100% حجم الخط
حذر المبعوث الأميركي لشؤون شمال شرق سوريا نيكولاس غرينغر، من مغبة أي هجوم عسكري تركي على شمال شرق سوريا، قائلا إن واشنطن لم تمنح أنقرة الضوء الأخضر لذلك.
وقال نيكولاس غرينغر، في تصريح لـ "كوردستان 24" يوم الثلاثاء: "نعارض النشاطات العسكرية التركية ونرفض زعزعة الاستقرار في غرب كوردستان".
مادة اعلانية
وأضاف أن أي هجوم عسكري تركي على المنطقة من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة وينعكس سلبًا على جهود مكافحة تنظيم "داعش".
وتابع نيكولاس غرينغر قائلا: "على أهالي شمال شرق سوريا أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعط تركيا الضوء الأخضر لشن أي عملية عسكرية في سوريا، كما لفت إلى أن بلاده تسعى لتوفير أرضية للحوار الكوردي – الكوردي.
اقرأ أيضاً
-
شاهد.. ملك المغرب ينزل للشارع للاحتفال مع المواطنين بالفوز على إسبانياهنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي أعضاء المنتخب الوطني بمناسبة تأهلهم إلى دور ربع النهائي لكأس العالم الأخيرة
-
صحف إسبانيا تسخر من المنتخب: ماذا استفدنا من "الألف تمريرة "؟هاجمت وسائل إعلام إسبانية مدرب المنتخب لويس إنريكي ولاعبيه عقب الخروج من دور 16 على يد المغرب بركلات الترجيح بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم ... رياضة عالمية
-
تقنية ChatGPT أذهلت العالم هل تكون غوغل الجديدة؟ثورة جديدة في عالم التكنولوجيا تقودها شركة OpenAi مع خدمتها ChatGPT التي قد تكون غوغل الجديدة..تخيّل روبوتاً يجري لك بحثاً كاملاً وبرمجة أكواد وكتابة ... الأسواق سوشيال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية