القوات التركية تقصف بالمدفعية ريف عفرين بشمال حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن القوات التركية شنت قصفا مدفعيا مكثفا على ريف عفرين في شمال حلب.

وقال المرصد إنه لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية جراء القصف، الذي استهدف محيط قريتين في ريف عفرين.

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تحذير أميركي

يأتي القصف بعدما حذر المبعوث الأميركي لشؤون شمال شرقي سوريا، نيكولاس غرينغر، من مغبة أي هجوم عسكري تركي على شمال شرقي سوريا، قائلا إن واشنطن لم تمنح أنقرة الضوء الأخضر لذلك.

وقال نيكولاس غرينغر، في تصريح لـ "كوردستان 24" يوم الثلاثاء: "نعارض النشاطات العسكرية التركية ونرفض زعزعة الاستقرار في غرب كوردستان".

وأضاف أن أي هجوم عسكري تركي على المنطقة من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة وينعكس سلبًا على جهود مكافحة تنظيم "داعش".

"لم نعطِ ضوءاً أخضر"

وتابع نيكولاس غرينغر قائلا: "على أهالي شمال شرقي سوريا أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعطِ تركيا الضوء الأخضر لشن أي عملية عسكرية.

يذكر أن روسيا أيضا كانت قد دعت إلى خفض التصعيد.

وبعدما طالبت واشنطن وموسكو، أنقرة بـ"ضبط النفس"، قالت فرنسا، إنها "تتابع بقلق التصعيد المستمر".

كما اعتبرت أن الهجوم البري الذي تخطط تركيا لتنفيذه "من شأنه أن يهدد استقرار المنطقة وسلامة سكانها".