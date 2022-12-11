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Russia's President Vladimir Putin and Turkey's President Tayyip Erdogan meet on the sidelines of the 6th summit of the Conference on Interaction and Confidence-building Measures in Asia (CICA), in Astana, Kazakhstan October 13, 2022. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
التدخل التركي

أردوغان لبوتين: إنشاء ممر أمني بشمال سوريا أمر ملح

الرئيس التركي أكد لنظيره الروسي على "أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كيلومترا في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتشي"

العربية.نت
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إنشاء ممر أمني بطول 30 كيلومتراً على الحدود التركية مع سوريا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما أعلن مكتب أردوغان اليوم الأحد.

وفي إشارة إلى المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، أكد أردوغان مجدداً "أهمية وإلحاح" إنشاء الممر في شمال سوريا وفقاً لاتفاق 2019 بين تركيا وروسيا.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور (أرشيفية)
مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور (أرشيفية)

وشدد الرئيس التركي على "أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كيلومترا في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتشي".

جاء الاتصال بعد ثلاثة أسابيع من شن تركيا ضربات جوية ومدفعية في سوريا والعراق بعد هجوم بقنبلة في اسطنبول في 13 نوفمبر أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات.

وألقت الحكومة التركية باللوم في التفجير على حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري "وحدات حماية الشعب". نفت الجماعتان ضلوعهما في الهجوم.

تعزيزات تركية على الحدود مع سوريا الشهر الماضي
تعزيزات تركية على الحدود مع سوريا الشهر الماضي
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ويشن حزب العمال الكردستاني تمرداً على تركيا منذ 38 عاماً أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وأدرجت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب كمنظمة إرهابية. مع ذلك، لم يتم تصنيف وحدات حماية الشعب على أنها جماعة إرهابية من قبل واشنطن أو بروكسل، وقد قادت المعركة مع الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا.

وهدد أردوغان بمتابعة الضربات على شمال سوريا بهجوم بري. وتوقف التوغل التركي المخطط له في وقت سابق من هذا العام وسط معارضة من الولايات المتحدة وروسيا، وكلاهما لهما مواقع عسكرية في المنطقة.

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