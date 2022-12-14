بعد تعليقها بسبب تركيا.. واشنطن تستأنف الدوريات مع قسد
البنتاغون: الجيش الأميركي استأنف الدوريات مع قسد بعد تعليقها بسبب الضربات التركية
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء إن الولايات المتحدة استأنفت بالكامل الدوريات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب ضربات جوية تركية في المنطقة.
أتى ذلك بعد ثلاثة أسابيع من شن تركيا ضربات جوية ومدفعية في سوريا والعراق بعد هجوم بقنبلة في اسطنبول في 13 نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات.
هجوم بري
وألقت الحكومة التركية باللوم في التفجير على حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري "وحدات حماية الشعب". نفت الجماعتان ضلوعهما في الهجوم.
وهدد أردوغان بمتابعة الضربات على شمال سوريا بهجوم بري. وتوقف التوغل التركي المخطط له في وقت سابق من هذا العام وسط معارضة من الولايات المتحدة وروسيا، وكلتاهما لهما مواقع عسكرية في المنطقة.
وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" هي جماعة مدعومة من الولايات المتحدة ساعدت في هزيمة تنظيم داعش في سوريا.
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