اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من مناطق قسد شمال سوريا (رويترز)
من مناطق قسد شمال سوريا (رويترز)

بعد تعليقها بسبب تركيا.. واشنطن تستأنف الدوريات مع قسد

البنتاغون: الجيش الأميركي استأنف الدوريات مع قسد بعد تعليقها بسبب الضربات التركية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء إن الولايات المتحدة استأنفت بالكامل الدوريات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب ضربات جوية تركية في المنطقة.

انسحاب قسد لوقف هجوم تركيا.. عرض روسي لحل أزمة شمال سوريا سوريا انسحاب قسد لوقف هجوم تركيا.. عرض روسي لحل أزمة شمال سوريا

أتى ذلك بعد ثلاثة أسابيع من شن تركيا ضربات جوية ومدفعية في سوريا والعراق بعد هجوم بقنبلة في اسطنبول في 13 نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات.

هجوم بري

وألقت الحكومة التركية باللوم في التفجير على حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري "وحدات حماية الشعب". نفت الجماعتان ضلوعهما في الهجوم.

وهدد أردوغان بمتابعة الضربات على شمال سوريا بهجوم بري. وتوقف التوغل التركي المخطط له في وقت سابق من هذا العام وسط معارضة من الولايات المتحدة وروسيا، وكلتاهما لهما مواقع عسكرية في المنطقة.

وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" هي جماعة مدعومة من الولايات المتحدة ساعدت في هزيمة تنظيم داعش في سوريا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كييف: يجب محاسبة إيران على تورطها في أزمة أوكرانيا كييف: يجب محاسبة إيران على تورطها في أزمة أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط