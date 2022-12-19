حدث نادر.. دورية روسية تركية مشتركة في عين العرب بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية والتركية سيّرت دورية مشتركة في ريف عين العرب الغربي للمرة الأولى منذ التصعيد التركي الأخير.

دورية مشتركة

وانطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، من قرية آشمة 20 كيلومترا غرب كوباني، وصولاً إلى قرية تل شعير 4 كيلومترات، غرب مدينة كوباني، وعادت بعدها وصولا إلى مركز انطلاقها في قرية آشمة.

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دورية منفردة

وكانت القوات الروسية قد سيرت في 12 ديسمبر دورية عسكرية بشكل منفرد بعد انتظار العربات التركية في قرية غريب شرق عين العرب (كوباني) شرق حلب، إلا أن الأخيرة لم تأتِ للمشاركة في الدورية.

وانطلقت الدورية الروسية التي تتألف من 4 عربات عسكرية بشكل منفرد وبدون وجود طائرات مروحية بخلاف ما جرت عليه العادة سابقاً، حيث بدأت مسيرها من قرية غريب مروراً بقريتي جيشان وقرموغ وصولاً إلى قرية باغديك.

عملية عسكرية في سوريا

وكانت تركيا أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني عن بدء عملية عسكرية في شمال سوريا والعراق، ردا على تفجير دام في إسطنبول اتهمت أنقرة المسلحين الأكراد بالوقوف وراءه.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده لن تتهاون مع الهجمات التي تستهدفها انطلاقا من شمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي إن موسكو تجري اتصالات مع دمشق بشأن اقتراح لأردوغان بعقد لقاء يضم الرئيسين السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين.