مقتل اثنين من قوات النظام وإصابة آخرين بانفجار بريف درعا

وسط استنفار أمني مكثف لقوات النظام في موقع الحادثة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بمقتل عنصرين من قوات النظام السوري في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم بريف درعا.

انفجار عبوة ناسفة

وأضافت المعلومات أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة أفراد آخرين من قوات النظام بجروح متفاوتة.

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ونتج الحادث عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية يستقلونها على طريق انخل – السريّا في ريف درعا.

فوضى وفلتان أمني

يأتي ذلك بسبب الفوضى والفلتان الأمني المنتشر في عموم المحافظة، حيث بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 518 استهدافا جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة.

كما تسببت بمقتل 476 شخصا، 214 من المدنيين بينهم 6 سيدات و11 طفلا، و172 من العسكريين تابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصرها، و44 من المقاتلين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، و32 ينتمون ومتهمون بالانتماء لتنظيم داعش ، و9 مجهولي الهوية، و5 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا.