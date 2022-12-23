توتر كبير بشأن سوريا.. تركيا للصين: لا تلقنونا دروساً
أنقرة أكدت نيتها اتخاذها كل الخطوات لحماية شعبها وحدودها
بعد التحركات الأخيرة، رفضت تركيا اتهامات الصين لها بشأن عملياتها العسكرية التي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال سوريا.
ورأى مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيريدون سينيرلي أوغلو، أنه لا يحق لأي دولة أن تلقن تركيا دروسا بخصوص مكافحة الإرهاب.
لنا الحق بفعل ما نريد
كما رفض في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، الخميس، التصريحات الصينية، مشدداً على حق بلاده في قول ما تريد وفعل ما تريد للدفاع عن حقوقها وشعبها، وفق تعبيره.
وشدد المندوب التركي على عزم بلاده على مكافحة الإرهاب عبر اتخاذ كل الخطوات المطلوبة من أجل حماية شعبها وضمان أمن حدودها.
وأشار إلى أن أكثر من 500 مدني شمال سوريا فقدوا حياتهم في هجمات تنظيم الوحدات الكردية، التي وصفها بذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا، خلال العامين الماضيين.
من سيعطي تركيا الضوء الأخضر لهجوم في سوريا
الصين تدعو لوقفها فوراً
جاء ذلك بعدما اتهمت الصين تركيا في الجلسة بالتهديد مرارا بإطلاق عملية برية شمال سوريا فضلا عن تنفيذ ضربات جوية ومدفعية، داعية إلى الوقف الفوري لتلك الهجمات.
وتواجه تركيا صعوبات في تنفيذ عملية عسكرية برية ضد مواقع قسد في شمال سوريا، بسبب الرفض الأميركي والروسي.
كما تتهم أنقرة الولايات المتحدة وروسيا بعدم الوفاء بالتزاماتهما بموجب تفاهمات موقعة معها، بإبعاد مسلحي الوحدات عن حدودها مسافة 30 كيلومترا في عمق الأراضي السورية.
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