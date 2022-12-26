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من قوات "سوريا الديمقراطية"
تنظيم داعش

قيادي في قسد لـ "العربية": قواتنا فرضت حظر تجوال في الرقة

الاثنين، صدت قوات قسد هجوما لداعش كلفها 8 قتلى من عناصرها

دبي - قناة العربية
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أعلن قيادي من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لقناة "العربية"، الاثنين، فرض حظر تجوال في مدينة الرقة السورية.

والاثنين، صدت قوات قسد هجوما لداعش كلفها 8 قتلى من عناصرها.

وقال القيادي إن "تنظيم داعش يستغل العمليات التركية ضدنا لشن عملياته".

مشهد من استيلاء داعش على الرقة عام 2014
مشهد من استيلاء داعش على الرقة عام 2014

وأشار إلى أن "مهاجمي داعش اعتمدوا على عنصر المفاجأة ضد قواتنا".

وكشف القيادي أن "عمليات التمشيط أسفرت عن اعتقال عنصرين من داعش". وشدد على "استمرار عمليات التمشيط ضد عناصر داعش في شمال مدينة الرقة".

وتقع الرقة في شمال سوريا على الضفة الشرقية لنهر الفرات، ويقطنها أكثر من 220 ألف شخص.

ويعتمد اقتصاد المدينة على سد الفرات والزراعة والحقول النفطية المجاورة، وتضم الكثير من الآثار والقصور التي تعود لعصور وحضارات مختلفة.

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وسيطر تنظيم داعش على الرقة في 2014 وأطلق عليها "ولاية الشام"، وشهدت المدينة مواجهات عنيفة مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وتمكنت القوات الكردية من طرد داعش ومحاصرة من تبقى منهم في أكتوبر 2017.

غير أن خلايا داعش النائمة بالمدينة تواصل شن هجماتها ضد قوات "قسد" التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري.

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