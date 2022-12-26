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قصف تركي باتجاه شمال حلب
قصف تركي باتجاه شمال حلب - أرشيفية
سوريا والأسد

مقتل 6 من فصائل موالية لتركيا باشتباكات مع قوات كردية بحلب

تمكنت "القوات الكردية" والنظام السوري من التقدم على محورين

العربية.نت
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قتل 6 عناصر من "فيلق الشام" وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين "القوات الكردية" والنظام السوري من جهة، وفصيل "فيلق الشام" من جهة أخرى على محور قرية برج حيدر وبراد بناحية شيراوا بريف عفرين، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتمكنت "القوات الكردية" والنظام السوري من التقدم على محورين، والسيطرة على نقطتين لفصيل "فيلق الشام" وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف من قبل الطرفين.

كما دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة ليل الأحد/الاثنين، بين "الجيش الوطني" من جهة، و"القوات الكردية" والنظام من جهة أخرى، على محور عبلة بريف الباب شرقي حلب، وسط تبادل للقصف المدفعي والصاروخي بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين حتى اللحظة.

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ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، وأصيب اثنان آخران بجروح أحدهما جراحه بالغة، جراء تعرض منزل في قرية تنب بناحية شران بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب إلى قصف بواسطة صاروخ موجه مصدره مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في قرية جلبل بناحية شيراوا بريف عفرين.

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