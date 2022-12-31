سوريا والأسد
سوريا.. هجوم صاروخي على القاعدة الأميركية بريف دير الزور
سوريا.. هجوم صاروخي على القاعدة الأميركية بريف دير الزور
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قالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، الجمعة، إن عدة قذائف صاروخية استهدفت القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور.
وأضافت الهيئة أن الاستهداف تلاه تحليق للطيران الأميركي في سماء المنطقة.
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